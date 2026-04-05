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旺角街头惊现纹身裸男 闯牛肉饭专门店吓煞职员

突发
更新时间：21:53 2026-04-05 HKT
发布时间：21:53 2026-04-05 HKT

裸男惊现旺角街头！今日（5日）下午5时许，警方接获途人报案，指一名全身赤裸的中年男子于旺角阿皆老街徘徊，之后走入一间连锁牛肉饭专门店内扰攘，胡言乱语。据了解，当时店内有不少食客，各人见状纷纷散开。警方接报到场调查，发现该名51岁男子已穿回下半身衣服，未有毁坏店内的物品，亦没有向店内的食客作出滋扰，遂将他送往广华医院检查，案件列作「发现怀疑精神有问题人士」。

有目击者于社交平台发文，指男子身上有纹身，当时店内大部份的食客已经离开，仅余两至三名食客仍在店内进食，似乎未有在意，相当冷静。

一名全身赤裸的男子闯入旺角一间连锁牛肉饭专门店内。Threads@neonlitehk图片
一名全身赤裸的男子闯入旺角一间连锁牛肉饭专门店内。Threads@neonlitehk图片

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