港铁小蚝湾车厂附近信号设备一度故障 经抢修后机场快线及东涌线逐步复常
更新时间：20:11 2026-04-05 HKT
发布时间：19:14 2026-04-05 HKT
发布时间：19:14 2026-04-05 HKT
港铁小蚝湾车厂附近今晚（4月5日）约7时10分发生信号设备故障，导致机场快线及东涌线行车时间，以及市区预办登机截止时间均延长。随后工程人员紧急抢修，最终港铁于晚上7时55分宣布修复完成，相关服务逐步恢复正常。
今日晚上7时10分，港铁表示，由于小蚝湾车厂附近有信号设备故障，机场快线及东涌线的行车时间预计需要额外15至20分钟。市区预办登机服务的截止时间，由航班起飞前90分钟改为120分钟。
至晚上7时46分，港铁指工程人员正处理事件，现时机场快线和东涌线列车行经有关路段时需以慢速行驶，全程（总站至总站）行车时间预计需要额外8至10分钟。
晚上7时55分，港铁称经维修人员抢修，有关信号设备已经复修好，机场快线及东涌线服务已经逐步回复正常，机场快线市区预办登机服务亦已回复正常。
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