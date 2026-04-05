上水男子偷单车 饮完汽水即偷走
更新时间：12:56 2026-04-05 HKT
发布时间：12:56 2026-04-05 HKT
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沙胆贼单车舖前偷单车，一名男子前（3日）日在上水新丰路龙霞楼对开，看上一部锁于路边消防喉的单车，趁没人为意，将单车偷去，网民斥责：「几明目张胆㖞。」
事发于前日下午4时54分，一名年约60岁的大叔在新丰路120号徘徊，他身挂斜孭袋，细看一部锁头仅套在消防喉的单车，他装着若无其事，行近单车后饮汽水，然后开始动手将单车锁头拉出消防喉，不消十多秒就解锁，将单车推走，在他附近亦有一名男子在场徘徊，不知是途人还是同党。
事件引起网民热议：「上水依家偷单车党依家好猖狂新丰路」、「几明目张胆㖞」、「生面口，上水，粉岭人熟口熟面」、「做份麦当劳无咁辛苦㖞」。
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