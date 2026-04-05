英籍铁骑士葵青大玩亡命杂技 交警截停断正 网民：一定要重罚｜有片

马路绝非表演的舞台，不能任你想点就点！一名在Instagram有超过4万名追随者的英籍铁骑士，近日驾驶一辆「无牌」电单车，在葵青多处高速公路花式表演，沿途车头翘起单轮行驶，同时有人随行拍摄，最终被交警发现截停，当场断正。然而他未有悔改，更将玩花式及被截查短片上载于社交平台。短片今日（5日）流传后引起公愤，警方表示西九龙总区交通部执行及管制组特遣队正作进一步调查。

相关短片全长56秒，片中的铁骑士戴黑超及蒙面，驾驶一辆电单车大玩亡命杂技，他首先在离海面70多米高的青沙公路昂船洲大桥，车头翘起后轮单轮行驶一段时间，片段显示他身后有一辆七人车驶近，一旦发生意外人仰车翻，在限速80公里的高速，尾随车辆随时收掣不及酿相撞意外。

另一段则在青衣路近葵涌货柜码头对开，一名交警将他截停，指示停在前面路肩待查，交警上前查看该辆特技电单车，片段结束。

预告将续集上载 铁骑士嚣张无悔意

据悉，事主自称来自英国伦敦，在Instagram有约4.7万名追随者，经常上载在世界各地电单车花式特技短片，来到香港前曾在上海街头玩同类花式。涉案铁骑士昨日（4日）上载香港拍摄的两段短片后，甚至在限时动态，声称即将会有被截查后的续集上载，相当嚣张。

片段于其他社交平台流传后引起公愤，网民不禁大骂片中英籍汉：「好在香港有警察，一定要重罚」、「拉得，唔好累街坊」、「目无法纪」、「呢类马路炸弹，又无牌，可能保险都无」。

警方表示，西九龙总区交通部执行及管制组人员于上月29日下午约5时在西九龙高速公路一带巡逻期间，于近青沙公路发现一名男子正驾驶一辆没有挂上车牌的电单车，遂上前截查。警方经进一步调查后，发现该名男子涉嫌于较早前在昂船洲大桥驾驶电单车时作出怀疑危险驾驶行为，事件交由西九龙总区交通部执行及管制组特遣队作进一步调查。

据了解，一名警务人员于上址驾驶警察电单车巡逻期间，看见涉事电单车没有尾牌，于是将该车辆截停，得知电单车司机表示较早前因交通意外导致车牌尾牌剥落。案件暂列不小心驾驶。