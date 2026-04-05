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慈云山三分钟两纵火 两屋邨贴纸告示焚毁 警追缉狂徒

突发
更新时间：09:39 2026-04-05 HKT
发布时间：09:39 2026-04-05 HKT

慈云山发生连环纵火案，两屋邨分别有贴纸和告示被焚毁。今日（5日）早上8时52分，沙田坳邨的保安员报案，指发现顺田楼一消防喉辘门上的使用方法贴纸，有烧焦痕迹。警员到场调查后，相信有关贴纸遭人焚毁，遂将案件列作纵火，交由黄大仙警区刑事调查队第三队跟进。事件中无人受伤，亦毋须疏散。

相隔2分钟至早上8时54分，警方再接获慈乐邨乐祥楼的保安报案，指有两张告示有烧焦痕迹。人员到场经初步调查，亦将案件列作「纵火」，交由黄大仙警区刑事调查队第三队跟进，暂未有人被捕。

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