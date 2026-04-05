大榄涌行山失踪｜七旬翁与妻遇暴雨走散下落不明 儿子发相寻人

79岁老翁何成安昨晨（4日）偕太太到屯门麦理浩径第10段行山，其间两人遇天气骤变下起暴雨并失散。妻子先行山下，但事后发现丈夫不知所终，至傍晚儿子报案求助。救援人员经通宵登山搜索后未有所获，至今早（5日）搜救行动继续，惟暂时仍未有发现。据了解，救援人员在千岛湖附近一关帝庙发现一只鞋，怀疑属老翁所有，并于下午将搜索范围扩至大棠一带。

今早救援人员在青山公路及杯渡路交界、近井头上村集合，警方、消防及民安队到场，消防处更派出「攀山拯救专队」（MSRT）。其后人员分成多个队伍，登山沿麦理浩径第10段继续搜索；政府飞行服务队亦派出直升机低飞盘旋，协助搜救。

据了解，昨日傍晚救援人员接报指何翁行山失踪后，随即到屯门何福堂中学对开集合，展开搜索行动。人员由屯门行至田夫仔、大榄涌一带，经过一晚通宵搜索，但未有发现。

至下午，救援人员在千岛湖附近一关帝庙发现老翁的鞋子，遂将搜索范围扩大至元朗大棠附近范围。民安队攀山拯救队上山搜救。

消息称，失踪的何翁与76岁姓魏妻子是内地人，今年1月19日两夫妇持中国护照来港，获批短暂逗留3个月，其间居于48岁儿子的屯门寓所。昨早8时许，何翁与妻子由何福堂青山公路段开始，前往麦理浩径第10段行山，并预计于早上9时30分到达山顶。由于何翁感疲倦，所以他到凉亭休息，而其妻则前往看风景，稍后再会合丈夫。

讵料其间突然下起大雨，何妻等到下午约2时，打算回到凉亭会合丈夫，但她因迷路，至同日下午4时才回到凉亭，却已不见丈夫。何妻于是先自行回家，发现丈夫未有归家，于是告知儿子报案。

警方指失踪老翁何成安身高约1.6米，体重约60公斤，中等身材，圆面型，黄皮肤及蓄短白发。他最后露面时身穿蓝色格仔长袖恤衫、黑色长裤及深蓝色鞋，携有一个黑色斜揹袋。警方呼吁任何人如有何成安的消息或曾见过他，请致电3661 3113或62735787，或电邮至[email protected]与新界北总区失踪人口调查组，或与任何一间警署联络。