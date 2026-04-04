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警一连7日打击观塘卖淫黑点 14内地女被捕最老53岁

突发
更新时间：22:01 2026-04-04 HKT
发布时间：22:01 2026-04-04 HKT

为打击观塘区内街头卖淫问题，观塘警区人员一连7日（3月29日至4月4日）展开扫黄及移除宣传卖淫标志的行动，打击区内多个卖淫黑点，包括物华街、辅仁街和康宁道，并在观塘拘捕共14名内地女子，年龄介乎25至53岁，当中11名女子已被控「为不道德目的而唆使他人」及「违反逗留条件」罪，其余3名女子交由相关部门遣返内地。
 
行动中，人员同时巡查区内多个大厦，发现其中3座大厦的部分单位公开展示标志，涉及宣传或可合理被理解为宣传卖淫。所有相关标志已被警方检取。

警方重申，任何人在公众地方或在公众可见的情况下，为不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公众地方游荡，即属违法，最高可被判处监禁6个月及罚款1万元。而任何人在公众地方展示标志宣传娼妓服务，或宣传由一名组织或安排娼妓的人士所提供的服务，即属违法，最高可被判处监禁12年。警方呼吁市民切勿以身试法。

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