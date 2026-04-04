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新界南警方反黑行动拘9男 检逾5公斤可卡因市值436万元

突发
更新时间：16:31 2026-04-04 HKT
发布时间：16:31 2026-04-04 HKT

新界南警方一连两日进行代号「犁庭扫穴」的反黑行动，巡查逾70个娱乐场所，共拘捕9名本地男子，部分有黑社会背景，其中反毒品行动中，以「贩运危险药物」罪拘捕一名本地男子，检获约5.12公斤可卡因，总值超过港币436万元。

新界南反三合会行动组高级督察林高进讲述案情。杨伟亨摄
新界南反三合会行动组高级督察林高进讲述案情。杨伟亨摄

新界南总区反三合会行动组高级督察林高进讲述案情时表示，为打击黑社会活动及堵截黑社会的收入来源，新界南总区刑事部，联同总区内的各警区，包括荃湾、葵青、沙田、大屿山及机场，于周四至周五 (即2至3日)，展开代号「犁庭扫穴」的反黑行动。

在一连两日的行动中，人员共巡查超过70个娱乐场所，亦配合警队推动「智慧警政」，利用小型无人机进行巡逻任务。

警方在行动中共拘捕9名本地男子，年龄介乎23至71岁。部分被捕人有黑社会背景及牵涉与黑社会有关的案件，当中包括「非法禁锢」、「贩运危险药物」、「管有危险药物」、「刑事毁坏」、及「伤人」等罪行。

其中新界南总区反三合会行动组，根据深入调查及分析后，于4月2日进行了一个反毒品行动，在近大窝口邨的一个公园，截查一名50岁本地男子。 并于该名男子的背囊及裤袋内发现10块砖块形状的物体。初步调查显示，该10块砖块形状的物体，为怀疑可卡因毒品，一共重约5.12公斤，估计市值超过港币436万元。人员随即以「贩运危险药物」罪拘捕及暂控该名男子。

警方相信，有贩毒集团以金钱利诱，招募渴望揾快钱的人士贩运毒品。警方通过今次的拘捕行动，相信已成功打击贩毒集团，并阻止一大批毒品流入市面。

根据《危险药物条例》，贩运毒品为极之严重罪行，最高可被判终身监禁，及罚款500万元。警方呼吁市民，千万不要因一时贪念，贪图揾快钱，而参与毒品交易，以身试法。

「打击黑社会」、「打击毒品」以及「打击暴力罪案」，一直都是警务处处长首要行动项目。警方会继续不遗余力，打击相关的罪行，以遏止黑社会活动以及堵截黑社会收入来源。

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