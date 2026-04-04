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珍惜生命｜愉景湾16岁荷兰籍青年堕楼 送院抢救后不治

突发
更新时间：20:46 2026-04-04 HKT
发布时间：15:32 2026-04-04 HKT

今日（4日）中午12时45分，警方接获一名男子报案，指其16岁儿子在家中情绪激动，之后离开愉景湾蘅晖径1号蘅峰旭晖阁的寓所。救援人员接报到场，发现少年倒卧大厦对开，昏迷不醒，其后送往医院抢救后最终不治。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。据了解，事主荷兰籍，持有身份证，生前因生活问题不开心。
 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：openup.hk 

 

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