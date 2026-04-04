珍惜生命｜愉景湾16岁荷兰籍青年堕楼 送院抢救后不治

今日（4日）中午12时45分，警方接获一名男子报案，指其16岁儿子在家中情绪激动，之后离开愉景湾蘅晖径1号蘅峰旭晖阁的寓所。救援人员接报到场，发现少年倒卧大厦对开，昏迷不醒，其后送往医院抢救后最终不治。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。据了解，事主荷兰籍，持有身份证，生前因生活问题不开心。



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