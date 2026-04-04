东涌酒家失窃 警拘两无业汉 起回两部失车

东涌一间海鲜酒家日前在打烊前，遭一名无业汉潜入偷窃，掠去现金及两条后备车匙，及后利用车匙盗去两部私家车，警方翻查大量闭路电视，在上水及和合石拘捕两名涉案男子，并起回两部失车。

被捕两名男子（29岁及37岁），本地人，皆报称无业，目前仍被扣查。大屿山警区助理指挥官（刑事）陈家莹总督察表示，上月23日晚上11时，东涌马湾涌某海鲜酒家，员工正在进行清洁工作准备收工期间，一名男子乘机潜入店内，利用一把菜刀撬开收银柜的柜桶。

贼人掠去现金约2000元、两条私家车的后备匙、酒家公司印、两张未兑现的现金支票及两本单据簿。数日后，事主发现两部停泊于东涌公众码头泊车处的私家车被偷走。

大屿山警区刑事部接手调查，经调查及分析，包括翻查大量闭路电视和「锐眼计划」的闭路电视，锁定两名涉案男子的身份与收藏两部失车的地点。

前天（2日），警方在一处靠近青山公路古洞段的无名小路，寻回两部失车。昨天（3日），警员分别于上水及和合石拘捕两名男子，在他们住所起回部份失物包舍两条失车车匙、失车行车证及两本酒家单据。