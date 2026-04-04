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黄雨行山迷路│大刀屻玉桂山两宗行山人士求助 消防登山拯救

突发
更新时间：13:53 2026-04-04 HKT
发布时间：13:53 2026-04-04 HKT

黄色暴雨警告下，大埔及鸭脷洲先后有行山人士，因太大雨迷路未能落山而报警求助。

今日（4日）早上11时47分，一对7旬老夫妇到大埔大刀屻行山，其间疑天色突然转坏雨势颇大，二人报称迷路未能落山，妻子报警求助，他们没有受伤。警方及消防接报，在林锦公路嘉道理农场附近集合，登山搜索两人。至中午1时，消防员终寻获两人，陪同他们落山。

大埔大刀屻山势壮阔。虽然山径比较陡峭难行，但沿路可饱览一望无际的翠绿景致。
大埔大刀屻山势壮阔。虽然山径比较陡峭难行，但沿路可饱览一望无际的翠绿景致。
大埔大刀屻观景台。
大埔大刀屻观景台。
大埔大刀屻山势壮阔。虽然山径比较陡峭难行，但沿路可饱览一望无际的翠绿景致。
大埔大刀屻山势壮阔。虽然山径比较陡峭难行，但沿路可饱览一望无际的翠绿景致。

中午12时半，一名49岁男子向警方求助，指他与14岁儿子及10岁女儿到鸭脷洲玉桂山行山，其间亦因太大雨而迷路，要求救援人员协助落山。他们并没有受伤，并由消防员带回利东邨巴士总站后自行离去。

鸭脷洲玉桂山由高处下望连岛沙洲的无敌海景，再访鸭脷排灯塔。
鸭脷洲玉桂山由高处下望连岛沙洲的无敌海景，再访鸭脷排灯塔。
有男子带同一子一女到玉桂山行山，因黄雨而迷路。
有男子带同一子一女到玉桂山行山，因黄雨而迷路。
玉桂山。
玉桂山。

天文台于上午11时发出黄色暴雨警告，稍后至11时50分再发出局部地区大雨提示，大埔区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，提醒受影响之市民，应采取适当的预防措施。

 

 

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