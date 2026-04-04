CCTV直击│油麻地夹公仔机被撬毁兑币机偷$750 警追缉3男贼
更新时间：10:03 2026-04-04 HKT
发布时间：10:03 2026-04-04 HKT
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油麻地弥敦道562号地下一间夹公仔舖，今（４日）早上7时48分，店舖负责人报案指舖人一个兑币机被撬坏，警员到场翻看cctv片段，发现今凌晨约4时半，有三名男子用钳剪毁兑币机的锁头，偷去约750元现金。
由店主提供的cctv显示，约凌晨4时33分，两贼穿连帽卫衣及戴口罩，进入店内，其间听到疑为剪锁的嘈杂声音，约3分钟得手后离去。
店主表示，开业2年首次发生偷窃案。虽然店舖位于弥敦道，但店门口向油旺里内街，深夜很少途人经过，因而令贼人较易落手。
警方表示，店内cctv拍到三名男子进入店内，剪烂兑币机锁头偷去750元，其后往咸美顿街方向逃去，警员到场搜索贼踪初步无发现。
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