红磡鹤园街33岁老板倒毙店舖 死因待查
更新时间：22:08 2026-04-03 HKT
发布时间：22:08 2026-04-03 HKT
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红磡鹤园街9至11A号一店铺，今日（4月3日）下午近6时，33岁姓许店舖男负责人，被亲属发现倒卧店内失去知觉。警方消防接报赶至，当场证实男子死亡。
警方现场没有发现遗书，据了解，事主在店舖内被发现时，身旁有一辆已启动的电单车；另外事主生前曾因生活问题不开心。目前案件被列作「尸体发现 」，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：openup.hk
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