复活清明长假｜港岛警方跨部门反爆窃 海陆空高调巡查半山及南区屋苑

因应复活节清明长假期，市民外游及外出活动增加，入屋爆窃风险相对提升，警方港岛总区冲锋队野外巡逻队联同西区、中区、湾仔区、东区警区、水警南分区、特遣队、机动部队、军装巡逻小队，港岛总区无人机队及政府飞行服务队，展开为期数日的跨部门联合反爆窃行动。

行动中，人员重点巡查及高调巡逻香港岛半山郊区及港岛南区水域一带邻近屋苑的山坡与密林，并按策略于不同时段及地点设置路障截查可疑车辆及人士。警方无人机队及政府飞行服务队亦于上述地点进行夜间空域巡逻，强化执法效能。

警方呼吁市民外出前应确保门窗锁上及防盗系统正常运作，并避免存放贵重物品或大量现金于单位内。如市民透过屋苑闭路电视或留意到住所附近的山坡有可疑活动或可疑人士出没，应立即报警求助。警方会继续与社区保持紧密联系，加强警民合作，并透过情报主导部署，配合不定时巡逻及跨部门联合行动，携手打击罪案，保障市民财产安全。