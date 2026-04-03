珍惜生命｜九龙湾淘大花园25岁男子堕楼 当场不治

今日（4月3日）下午5时许，一名男子倒卧九龙湾淘大花园的平台，奄奄一息，保安发现后立即报警。警方消防到场，惜当场证实男子死亡。经初步调查，相信事主25岁姓卢，为上址住户，是从上址一单位堕下。警方于现场有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

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「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

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明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

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