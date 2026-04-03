海关截获走私内河船拘船长船员 检70万元货物包括药剂干鲍名酒等

香港海关周三（4月1日）下午在香港西北面水域巡逻，其间发现一艘形迹可疑的内河船，于是截停搜查。经查验后，关员检获大批怀疑走私货物，包括怀疑药剂制品、干鲍鱼、皮手袋、烈酒及红酒等，市值共约70万元。行动中，船长及一名船员涉嫌违反《进出口条例》被捕。

海关强调，作为专责打击走私的政府部门，一直全方位积极打击各类走私活动。海关的执法行动绝不松懈，将继续严厉打击海上走私活动，积极运用风险管理及情报主导执法策略，适时开展针对性的反走私行动，全力遏止相关罪行。

走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。市民可透过海关24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑走私活动。