海关截查巴拿马抵港货物 检获28万元受管制干鱼翅
更新时间：15:21 2026-04-03 HKT
发布时间：15:21 2026-04-03 HKT
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香港海关人员昨日（4月2日）透过风险评估，在香港国际机场查检一批由巴拿马抵港、报称载有干鱼肚的货物。 经查检后，海关人员在该批货物内发现6箱共重约162公斤的怀疑受管制干鱼翅，市值约28万元。案件已转交渔农自然护理署跟进调查。
根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人非法进出口濒危物种，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年。市民可透过海关24小时热线182 8080、举报罪案专用电邮帐户[email protected]，或网上表格举报怀疑走私活动。
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