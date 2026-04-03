有片│西九龙公路的士切线撞电单车 外卖员飞弹10米外 网民：「直情要攞佢命！」

今日（3日）上午11时18分，西九龙公路往尖沙咀方向、近南昌公园对开发生交通意外，涉及的士、电单车及私家车，其中25岁男铁骑士倒地手脚受伤，送广华医院治理。有途经司机表示，伤者为外卖员。

网上流出车CAM片段，可见当时的士行左一线，电单车及私家车分别行左二线及三线，其间的士切往二线，猛撞行驶中的电单车，铁骑士当场人车分离，电单车倒下撞到隔邻线的私家车，再反弹至二线，搁在的士左车身旁边，而铁骑士则飞弹10米外路面，幸未有被私家车辗过。路面遗下一盒外卖。

发帖者留言，表示受伤铁骑士可联络他取车CAM影片，但不少网民建议他「直接交片俾警方」，又指责的士司机不顾路面情况，「深仇大恨，直情要攞佢命！」、「真系差啲无命、谋杀，如果快线后车收唔到，真系成个人碌过都似」。

警方表示，西九龙公路往尖沙咀方向，25岁姓蔡男子驾驶电单车沿二线行驶，而私家车则行三线，其间姓蔡（62岁）男子驾驶的士行一线，其间拟切往二线，与电单车相撞，电单车再撞私家车，意外中电单车司机手脚受伤清醒送院治理。