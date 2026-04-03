Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港海关出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 加强与世界各地海关合作

突发
更新时间：12:00 2026-04-03 HKT
发布时间：12:00 2026-04-03 HKT

香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026，探讨加强各地海关合作及分享人工智能的创新应用。

香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026。 ​
香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026。 ​
香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026。
香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026。
会上探讨加强各地海关合作及分享人工智能的创新应用。
会上探讨加强各地海关合作及分享人工智能的创新应用。

胡伟军在研讨会期间就香港海关在人工智能及大数据方面的应用成果发言。其后，胡伟军分别与韩国海关、柬埔寨海关总署及乌兹别克斯坦共和国经济和财政部海关委员会进行双边会议，就情报交流等多个共同关注议题作深入讨论，同时亦分享了智慧海关建设及认可经济营运商互认安排的最新发展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
4小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
4小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
5小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
14小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
15小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
2小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
19小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT