香港海关出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 加强与世界各地海关合作

香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026，探讨加强各地海关合作及分享人工智能的创新应用。

香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026。 ​

香港海关副关长（管制及执法）胡伟军率领代表团于四月一至二日到访韩国首尔，出席由韩国海关主办的便利商贸政策研讨会 2026。

会上探讨加强各地海关合作及分享人工智能的创新应用。

胡伟军在研讨会期间就香港海关在人工智能及大数据方面的应用成果发言。其后，胡伟军分别与韩国海关、柬埔寨海关总署及乌兹别克斯坦共和国经济和财政部海关委员会进行双边会议，就情报交流等多个共同关注议题作深入讨论，同时亦分享了智慧海关建设及认可经济营运商互认安排的最新发展。