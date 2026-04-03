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太子道东三车相撞6人伤包括1男童 往观塘交通受阻

突发
更新时间：11:07 2026-04-03 HKT
发布时间：11:07 2026-04-03 HKT

今（3日）早上10时14分，新蒲岗太子道东发生三车相撞意外，涉及私家车、轻型货车及专线小巴，意外中有6人受伤，包括2女3男1男童。现场所见，小巴挡风玻璃爆裂，轻型货车车尾被撞毁，私家车车尾被撞凹，警方正调查意外原因。

据了解，私家车为前车，到达上址时因应交通状况收慢，轻型货车亦收慢，惟尾随小巴收掣不及撞轻货车尾，再撞私家车尾。

意外中，私家车男乘客、女乘客及一名男童、轻货的男司机及女乘客、以及小巴的男司机受伤，全部清醒送院治理。 

运输署宣布，因交通意外，太子道东天桥(往观塘方向)近石鼓垄道游乐场的部份行车线现已封闭。驾驶人士只可使用余下行车线行车。现时上址交通繁忙。

 

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