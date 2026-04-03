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深水埗情绪激动男子遭警员按地制服 大叫「好X痛呀阿SIR」惊动街坊

突发
更新时间：08:20 2026-04-03 HKT
发布时间：08:20 2026-04-03 HKT

深水埗今日（3日）凌晨发生警员制服疑人事件。凌晨约1时，警方在石硖尾街与鸭寮街交界处理一宗求助个案期间，合力制服一名情绪激动的男子。现场叫喊声惊动附近大厦住户及途人，有街坊更从高处拍下过程并上载至社交平台，引发网络热议。

街坊高位拍下过程　男子大喊「手就断喇」

根据网上流传的影片显示，事发时多名警员将一名男子按在行人路上。该名男子极度挣扎及激动，多次高声大叫：「好X痛呀！」及「手就断喇，唔好揿喇！」

由于事发于深水埗闹市中心，现场有不少途人驻足围观，部分住户亦被吵闹声惊醒，纷纷探头察看。影片相信是由事发地点对开大厦的高层单位拍摄，记录了警方行动过程。

涉及家庭纠纷　男子经警诫后获放行

据了解，事件起因涉及一宗家庭纠纷案件。警员接报到场调查期间，发现一名男子情绪极度不稳，为免现场情况恶化及确保安全，警员遂采取行动将其制服。

消息指，事件最终不涉及刑事成分，现场亦无人受伤。警方待该名男子情绪平伏后，对其作出警诫，最终予以放行，事件中无人被捕。

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