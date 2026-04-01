警方东九龙总区包括机动部队、冲锋队、黄大仙警区、秀茂坪警区、观塘警区及将军澳警区人员，联同入境事务处， 周二 (31日) 展开代号「冠军 」(CHAMPION) 的反非法劳工联合行动，突击搜查东九龙总区多个罪案黑点，并调配无人机配合地面人员执法，行动共拘捕20人。

行动中，10名内地男子、7名内地女子、一名外籍女子、一名非华裔男子和一名本地男子，年龄介乎29至60岁，分别涉嫌「违反逗留条件」、「协助及教唆他人违反逗留条件」、「行乞」及「逾期居留」等罪名被捕，所有被捕人现正被扣留调查。

警联同入境处东九打击黑工 无人机配合执法拘捕20人。警方图片

根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，任何非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士，均不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁三年。

另外，雇主若雇用不可合法受雇的人士，而该人士属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款50万港元及监禁十年。

人员突击搜查东九龙总区多个罪案黑点，并调配无人机配合地面人员执法，行动共拘捕20人。警方图片

警方指，会继续与相关部门保持紧密合作，采取果断执法行动，严厉打击非法劳工活动，雇主切勿以身试法。