沙田36岁男手袋开窿偷拍裙底 两店员及时揭发获公司奖金表扬

沙田新城市广场一零售店内，昨日（3月30日）一名36岁男子在店内怀疑以开窿手袋隐藏镜头，并使用智能手表间接操控镜头，偷拍21岁女顾客裙底，但被热心途人及两名店舖职员及时发现并制服。店舖官方今日（3月31日）回复传媒查询时表示赞扬两职员行动，并称会向他们发放奖金。

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零售店「Green Price」回复查询时表示，已向相关职员查询偷拍事件事发经过。事发于昨日下午时分，沙田分店一名女顾客向收银处职员反映，指目击一名可疑男子怀疑在店内偷拍。职员随即保持警觉，并在该名女顾客的协助下，于场内锁定该名目标男子。

当时，店内职员发现该男子正尾随一名穿著白色裙的女事主，行为极为可疑。职员上前观察时发现，该男子并非佩戴手表，而是将手表握在手中并不断调整角度，对准女事主。职员更目击其手表萤幕显示疑似录影画面及红色暂停键，怀疑正在偷拍，于是职员随即上前截停该男子并询问：「先生，请问你喺度做紧咩？」。

该男子当场神色慌张，拒绝回应并企图往店舖出口逃走。一名职员一边通知女事主留意，另一名职员则与女顾客在出口处尝试拦截；期间该男子企图冲出店外，而一名正在付款的男顾客则帮忙协助店员合力将其制服，店员和女事主随即报警并联络商场保安到场处理。

Green Price对是次事件中保持高度警觉、果断采取行动的两名店员表示由衷赞扬，他们在确保顾客安全的前提下，冷静观察和及时通知女事主，成功阻止罪案发生，为表彰员工，该公司称已联系店铺经理，将向该两名员工发放个人表现奖金，并强调公司一向致力于打造安全的店铺环境，务求为每一位顾客提供愉快且放心的购物体验。