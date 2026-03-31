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31岁黑汉元朗村屋提炼依托咪酯落网 警检107万毒品

突发
更新时间：16:45 2026-03-31 HKT
发布时间：16:45 2026-03-31 HKT

无业汉收受贩毒集团报酬，在元朗一间村屋内协助净化及提炼依托咪酯毒品，负责制毒、包装及运送毒品，供应本地市场，警方经情报搜集后，昨（30日）掩至元朗采取行动，拘捕一名31岁本地男子，涉制毒及贩毒罪名，检获逾4公升怀疑液体依托咪酯烟弹，依托咪酯粉末及液体，毒品总市值逾107万港元。

元朗警区反三合会行动组第一队聂镇纬侦缉督察讲述案情时表示，经过情报分析及深入调查，警方早时锁定一个位于元朗大棠山咀村的村屋分租单位，疑为一个依托咪酯毒品制毒工场。昨日（30日）元朗警区反三合会行动组第一队探员，掩至涉案村屋单位附近埋伏。

至当日下午约3点许，探员发现一名男子手持环保袋从该村屋单位走出，遂立即上前截查，在其环保袋内发现10粒载有怀疑液体依托咪酯烟弹。

随后，探员将男子押返该村屋单位进行搜查。在单位内再检获300粒载有怀疑液体依托咪酯烟弹，约重404克依托咪酯毒品粉末，共约4.38公升依托咪酯液体，并且发现大量的制毒工具，包括原材料、香味甘油、电磁炉、针筒、电子磅，以及大量烟弹胶壳。连同男疑人手持环保袋内发现的毒品，是次行动检获毒品总市值超过107万港元。

警方经调查后，相信有关制毒中心及毒品储存仓运作已约一个月。而被捕男子的角色包括制毒、包装及运送毒品，供应本地的毒品拆家。警方以「贩运危险药物」和「制造危险药物」的罪名拘捕了该名31岁本地男子。该男子报称无业，有黑社会背景。警方相信，被捕男子接受贩毒集团的金钱报酬，协助净化及提炼依托咪酯毒品，供应本地市场，毒害市民。

警方会继续从不同方向调查，追查毒品来源，防止其他同类毒品流入社区。该名被捕男子被扣留调查，稍后将被暂控制毒和贩毒罪名。案件将于明日4月1日上午于屯门裁判法院提堂。

警方呼吁市民，尤其是年轻人，切勿贪图一时小利或以揾快钱心态，心存侥幸，堕入贩毒分子圈套，被利用作贩毒工具，随时断送大好前途。同时，应该保持警觉，抵制任何与毒品有关的行为。警方亦提醒所有市民，切勿吸毒，并远离毒品犯罪的危害。

最后，警方重申，制毒及贩毒属于极严重的罪行。一经定罪，最高可判处终身监禁，并可处以五百万元的罚款。市民切勿以身试法。

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