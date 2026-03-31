海关截获20支日本抵港受管制针剂 拘3名收货女

海关于3月25日查验3件从日本经深圳湾口岸抵港的快递包裹。经查验后，海关人员在3个包裹内，发现20支共约值1.3万元的怀疑含有第一部毒药受管制针剂。跟进调查后，海关于3月26日透过监控递送，在3个收件地址拘捕3名收货女子（28至39岁）。案件仍在调查中，3名被捕人获准保释。

根据《进出口条例》，任何人在没有有效入口许可证下进口药剂产品及药物，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁2年。根据《药剂业及毒药条例》，任何人未有按照条文的规定而管有毒药表第1部所列任何毒药，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁2年。

海关呼吁市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户[email protected]或网上表格举报怀疑走私活动的事宜。