Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青马大桥的士疑坏车停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕

突发
更新时间：00:06 2026-03-31 HKT
发布时间：00:06 2026-03-31 HKT

青马大桥发生致命交通意外。周一（30日）晚上11时17分，一辆巴士与的士于青马大桥往机场方向、近入口位置相撞，的士司机及乘客一度被困车内。

救援人员赶至现场，将姓冯的士男司机（66岁）及姓郭男乘客（37岁）救出，两人昏迷由救护车送往仁济医院，惟经抢救后同告不治。另外，巴士上一名姓苏女乘客（66岁）口部受轻伤，清醒被送往玛嘉烈医院治理。警方调查后，以涉嫌「危险驾驶引致他人死亡」拘捕姓戴（49岁）巴士男车长。新界南总区交通部特别调查队正跟进案件。　　

现场所见，的士车尾严重凹陷，损毁严重；巴士车头挡风玻璃亦出现龟裂。意外后路面遗下一个行李箱，怀疑属于的士乘客。

据了解，肇事的士事发时怀疑发生故障，一度停于慢线，一辆龙运巴士驶至时疑收掣不及，撞向的士车尾，酿成意外。

事故期间，运输署宣布因交通意外，青屿干线（青马大桥）（往机场方向）近马湾的中线及慢线需要封闭，驾驶人士只可使用快线行车。而青屿干线下层（往机场方向）亦开放，交通繁忙。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
施明离世享年74岁 儿子李泳豪遗憾未能送别妈妈：仲想同佢走埋落去
影视圈
7小时前
青马大桥的士疑坏车停慢线挨巴士撞 司机乘客不治 巴士车长涉危驾被捕
突发
8小时前
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
饮食
17小时前
龙运表示，已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因。
青马大桥2死车祸｜龙运：已即时暂停涉事车长驾驶职务 配合警方调查原因
突发
6小时前
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
01:36
女子向英女王、特朗普、安倍晋三追讨逾百万亿元 庭上自称出名设计师 被拖欠「清朝啲金廿几箱」 官：「我取消你嘅传票申请！」
社会
18小时前
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」
饮食
19小时前
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：每天只吃一餐仍居高不下
00:39
全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我︱有片
即时中国
14小时前
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
85岁何守信夫妇搭巴士被捕获近况曝光 退休多年生活低调曾恋汪明荃轰动一时
影视圈
18小时前
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用
饮食
13小时前
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色 惹性病兼被呃7万 佗前男友BB遭报复？
东张西望｜30岁港女上交友APP遭骗财骗色  惹性病兼被呃7万  佗前男友BB遭报复？
影视圈
9小时前