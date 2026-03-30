LinkedIn骗徒设「全英文剧本」扮专业 19岁大学生堕求职陷阱失$19万

网上求职陷阱手法不断翻新，近日更有大学生落入伪装专业的「全英文剧本」骗案。警方表示，近日一名19岁大学一年级女生在职场社交平台「LinkedIn」寻找实习机会时，被骗徒以专业形象及繁复的入职培训所蒙蔽，最终损失高达19万港元。

警方指，该名19岁大学一年级女生3月初在LinkedIn投递多份实习申请，其中一间自称「人事公司」的机构回复，指她申请的「Research Assistant （研究助理）/ Project Assistant（项目助理）」职位已经额满，随即向她推荐另一份「只需手提电脑、在家即可完成的兼职工作」。

警方呼吁大学生慎防求职陷阱。FB：香港警察

对方为了增加可信度，全程使用流利英文沟通，详细讲解公司背景、运作模式、工作内容，并安排长达40分钟的「入职培训」。其后引导事主登入对方提供的公司网站及内部帐号，一步步指示她转帐「购买产品」来赚取佣金。骗徒曾3次将所谓「佣金」存入事主户口，最高一次达7,000元，事主放下戒心投入更多，最终损失接近19万元。

警方呼吁一众大学生求职时，要谨记四大防骗贴士，另外如有怀疑，亦可致电「防骗易18222」热线求助：