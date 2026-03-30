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珍惜生命｜青年爬飞鹅山电塔企图轻生 救援人员成功游说救下

突发
更新时间：22:41 2026-03-30 HKT
发布时间：21:03 2026-03-30 HKT

飞鹅山入夜有青年爬电塔企图轻生，消防员在雾中爬塔拯救。警方周一（30日）晚上7时半接获报案，指有人爬上飞鹅山附近的象山发电塔企图自杀。警方消防赶至搜索，发现一名年约20岁的男子坐在塔顶，离地70米，状甚危险，警方谈判专家未几到场游说。

至晚上10时许，山顶开始大雾笼罩，能见度下降，从飞鹅山观景台位置只能间中瞥见电塔，消防员爬上电塔拯救男子。至凌晨1时许，青年在救援人员协助下，成功返回安全位置，并由救护车送院治理。事发原因仍在调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：openup.hk 

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