沙田新城市广场21岁女遭偷影裙底 警拘36岁男 热心市民店员助揭发网民大赞

沙田新城市广场今日（3月30日）下午流传一宗偷拍事件，一名女事主零售店购物期间，遭一名手持Apple Watch怪男跟踪偷拍，幸得热心市民及机警店员合力拆穿。事件流传后引起网民热议，而店舖官方亦回复网民，称会表扬相关店员。警方表示，已拘捕一名36岁男子，涉嫌非法拍摄或观察私密部位。

女事主于社交平台Threads发帖，表示自己于沙田新城市广场零售店「Green Price」购物时惊觉被偷拍。事源于一名热心女顾客察觉某男子行为怪异，遂在店内搜索并发现该男正尾随事主，随即通报店员，怪男企图逃走时被途人及店员合力制伏。事主其后留言，直言当时完全未察觉被盯上，事后仍感害怕，发文由衷感谢热心路人协助，并呼吁女性警惕层出不穷的偷拍手法。

记者其后到事发现场了解，据悉当时涉案怪男怀疑手持Apple Watch，间接操控手袋内镜头，偷拍独行年轻女事主的裙底，热心女顾客及职员目睹他并没有将Apple Watch戴在手腕，感到奇怪，因而揭发事件。而警员到场后，怪男更拒绝解锁手机供调查，最后警方将他带走。

事件引起网民热烈讨论，店舖官方亦在社交平台回应，对受害人表达慰问，又称已联系店舖经理，将会表扬当时主动协助报警及提醒顾客的员工，呼吁市民在购物时要提高警觉。而事主也在回复致谢，称「佢哋真系好helpful，好感谢佢哋」。

警方表示，今日下午近2时，一名36岁姓张男子在沙田正街2至8号一店舖，怀疑偷拍一名21岁女子裙底。人员接报到场，经初步调查，张男涉嫌非法拍摄或观察私密部位被捕，现正被扣留调查，案件交由沙田警区刑事调查队第三队跟进。