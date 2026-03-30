冒充水务署短讯月内逾170宗 七旬妇惨失$17万 警列链结及发送人黑名单吁留神

假扮水务署追讨水费的诈骗短讯丛生，警方今日（3月30日）在防骗专页「守网者」发帖表示，单单由本月1日至今，警方已接获超过170宗相关案件，共涉逾340万港元；最大一宗受害人为一名七旬婆婆，损失超过17万元。警方在帖文陈列一批假链结及假发送人名称清单，呼吁市民要留神。

警方表示，今个月损失最多的一宗案件，受害人是一名77岁婆婆，她月初收到假冒水务署短讯，声称水费账单已经逾期，并提供「缴费链结」，婆婆不虞有诈，进入相关伪冒水务署网页后，输入信用卡号码、到期日及CVV安全码等资料，最后该信用卡被盗用超过17万元。

警方称，今个月所发现与水务署相关的假冒短讯发送人名称已有约250个，而钓鱼链结亦超过300条，几乎全部假发送人名称包含「HK WSD」，而假连结亦多以wsd或gov等字眼鱼目混珠。

警方提醒市民，水务署并不会透过短讯超链结要求缴交水费；水务署官方短讯开首有「#」号认证；如有怀疑，浏览水务署官方网站（wsd.gov.hk） 查阅官方发出电邮的电邮地址；切勿进入不明链结，如有怀疑，即上守网者网站（cyberdefender.hk）的「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」，输入链结评估风险。

水务署亦曾呼吁市民，任何市民若曾向可疑网站提供个人资料，应与警方联络。如有查询，可致电水务署客户服务热线2824 5000。

资料显示，警方上星期二（3月24日）曾破获其中一个假扮水务署的诈骗集团，拘捕4名男女，涉嫌与25宗钓鱼短讯骗案有关，涉款逾80万元。警方在观塘一工厦单位内检获大批赃物，包括名贵手表、演唱会门票及Pokémon游戏卡等，又在其中一部电脑内发现一个非法网上平台，系统储存多个虚假网站页面，而且设有控制台，可显示受骗人数目、资料，更设按钮即时指示受骗人输入一次性密码以作实时交易。

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