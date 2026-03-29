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男子港铁车厢吸电子烟遇休班警 发难施袭被制服 身藏依托咪酯烟弹涉两宗罪被捕

突发
更新时间：19:20 2026-03-29 HKT
发布时间：19:20 2026-03-29 HKT

港铁黄大仙站发生袭警案。今日（29日）早上9时许，一名休班男警员乘搭港铁时，见到一名男子在车厢内怀疑吸食电子烟，于是上前阻止并表露其警察身份。男子企图逃去，并以手施袭，最终被休班男警及港铁职员制服。

警员在男子身上及地上检获怀疑两粒含有「依托咪酯」烟弹及一枝烟枪，检获毒品市值约560元，经初步调查后，以涉嫌袭警及管有危险药物拘捕该名39岁姓黄男子，他现正被扣留调查，案件交由黄大仙警区刑事调查队第六队跟进。事件中休班男警颈、手及脚受伤，清醒被送往伊利沙伯医院治理。

根据网上片段所见，现场为港铁黄大仙站往调景岭方向的月台，多名军装警手持盾牌到场，其中一名军装警及便衣警员将男子制服在地上。片段可见到，被捕男子双手被手铐反锁，警员虽一度将他扶起，惟男子软弱无力，只能背靠墙壁坐下。

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