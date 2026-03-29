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有片｜小童坐司机大髀揸軚盘学驾车 网民轰：唔汲取教训好幼稚

突发
更新时间：18:37 2026-03-29 HKT
发布时间：18:37 2026-03-29 HKT

屯门市中心惊现「儿童司机」，网上今（29日）日流传一条短片，一名年约3岁男童坐在成人大髀驾车，双手握着軚盘，一路沿屯门乡事会路往友爱邨方向行驶。成人司机罔顾安全，任由小童玩车又玩命，网民直斥：「离晒谱」。

该短片全长1分42秒，片中一辆挂中港牌的黑色私家车，据了解，事发于今午1时50分，在屯门法院对开的屯门乡事会路。一名男童坐在成人大髀上，手握軚盘操控车辆，疑未有扣安全带，后面则还坐着乘客，成人司机偶尔控制軚盘及煞停，其间私家车依灯号停下，充满好奇的男童不时伸手触摸车头物件，私家车最后沿屯门乡事会路而去。

事件引起网民热议：「报左警未」、 「又一单低能头文字B」、 「甘样做会 犯法㗎」、 「热切期望有后续」。

根据《道路交通条例》第42条「驾驶时无执照等」，任何人不得容受或允许并无持有有关车辆所属种类的驾驶执照的人驾驶汽车，违者如第一次被定罪，可处罚款5,000元及监禁3个月。

同类事件过去亦曾发生过，最轰动一宗是于2011年8月，一对夫妇在长沙湾海丽邨，让年仅岁半儿子坐父亲大髀「揸大胆车」近两分钟，坐在后座的母亲拍片并放上Youtube。二人认罪后称只是贪玩，「以为畀BB一个快乐嘅童年回忆」，终同被判160小时社会服务令及停牌半年。

 

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