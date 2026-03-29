港男上香港仔班纳山执垃圾 检仿制手枪及9发子弹 重案组跟进

今日（29日）早上10时许，警方接获行山人士报案，指在香港仔班纳山一引水道发现一支仿制手枪。人员接报到场，经初步调查，发现该怀疑手枪及9发怀疑子弹，并检走作进一步检验，案件列作「仿制枪械及弹药发现」，交由西区警区重案组第二队跟进，暂未有人被捕。

一名在香港经营餐厅的港男每逢周日都会上山执垃圾，今日（29日）他在社交平台Threads发文，指早上他在香港仔下水塘附近、近班纳山清理垃圾，其间在草丛堆发现一把手枪，「手感同埋个枪柄位成支嘢都好有历史感觉…已经报咗警落埋口供处理咗」。

据了解，一名45岁姓郑男子与朋友今早到香港仔黄竹坑一带执垃圾，其间行至班纳山一引水道时，发现一个用胶纸包住的黑色怀疑手枪。警方到场检查，初步估计怀疑手枪长约15厘米，内里有9发子弹，当中6发疑似未用，另有3发为空弹。

事主指该把手枪的手感及枪柄都「好有历史感觉」。threads@the_night_spyder图片

事主指该把手枪的手感及枪柄都「好有历史感觉」。threads@the_night_spyder图片

事主在草丛堆发现一把怀疑手枪。threads@the_night_spyder影片截图

事主在草丛堆发现一把怀疑手枪。threads@the_night_spyder影片截图