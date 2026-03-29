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有片│麦记争执互泼饮料 胡闹男生被大叔气场辗压 当场「O嘴」

突发
更新时间：14:34 2026-03-29 HKT
发布时间：14:34 2026-03-29 HKT

今（29日）日网上疯传一条「欺凌」短片，3名男学生在麦当劳分店内争执，其中两名学生欺负一名四眼男生，其间互泼饮料，掌掴对方，一名大叔疑被殃及扯火，出手制止，男学生如小熊遇上巨熊，缩起身子解释：「喂，佢打我㖞」。

据了解，事发于一年前，地点在东区某麦当劳分店，三名学生为同学关系，互相认识。片段全长11秒，3名学生在麦当劳争执，座位上戴眼镜男学生双手被旁边男学生捉实，不断挣扎，另一男学生趁机发围，向四眼男生淋饮料。

四眼男激动说：「X你啊！」，挣开被捉实的双手，这时对面男生突然一巴掌打落四眼男脸部，传出「啪」一声，四眼男的眼镜被打歪，愤然把饮料掷向对方。此时，一名身穿橙色短衫的灰发大叔出手制止，男生转身露出惊恐神色，一脸无辜说：「喂，佢打我㖞」。影片至此结束。

事件引起网民热议：「这种霸凌就是要当场喝止，感谢这位大人」、「恶霸扮演受害者」、「还好意思说他先打我？」。

 

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