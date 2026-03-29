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书店主涉售《黎智英传》被捕 邓炳强：有足够证据就会采取行动

突发
更新时间：12:20 2026-03-29 HKT
发布时间：12:20 2026-03-29 HKT

独立书店一拳书馆涉嫌售卖被指为煽动刊物的《黎智英传》等书籍，店主庞一鸣等四人被捕，保安局局长邓炳强未有回应书店是否因出售《黎智英传》而拘捕负责人，只表示香港是法治地方，有法可依，只要任何人犯法，无论如何隐藏，只要掌握足够证据，就会作出拘捕及检控。

邓炳强在出席政府飞行服务队航空启导国际学院成立典礼致辞时表示，航空是维护香港及公众安全的重要一环，随著香港与大湾区融合，航空服务的战略重要性亦日益俱增，学院的落成恰逢其时，将培养维持香港竞争优势的专业人才，以提升香港的公共航空服务水平，并为国家航空力量的发展作贡献。

他又指，政府坚定支持学院的成立，并与八间大学合作，培养公共服务专业人才，投资于香港的安全保障，为航空业的长期发展奠定更坚实基础。

 

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