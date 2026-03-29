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珍惜生命｜上水彩石邨女子堕楼 送院不治

突发
更新时间：09:51 2026-03-29 HKT
发布时间：09:51 2026-03-29 HKT

今日（29日）早上9时03分，上水彩石邨玥石楼一名女子堕楼，倒卧在平台上不省人事，其丈人发现报案。救援人员接报到场，将女事主送往北区医院抢救，惜终告不治。警员正调查事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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