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荃湾众安大厦装修单位失火 小姊弟抱龟逃生：我好惊佢有事所以带埋走

突发
更新时间：20:22 2026-03-28 HKT
发布时间：20:22 2026-03-28 HKT

荃湾发生火警。今日（28日）傍晚6时许，警方接获报案，指沙咀道297至313号众安大厦一单位起火，消防动用一队搜救队灌救，又架起云梯射水，迅速将火救熄，事件中无人受伤。据了解，涉事单位已装修半年，无人居住。

《星岛头条》现场所见，大约有半百居民疏散至安全位置。居民杨太忆述当时见到走廊充斥浓烟，她立即用湿毛巾掩面逃生，「走都走唔切呀，劲多烟，伸手不见五指，消防系咁叫快啲走，我惊到连手机都无拎」。另外，一对姓陈的小姊弟在逃生期间亦带同爱龟离开，「（我哋）闻到味，开门见到有人叫疏散，我好惊佢（龟）有事，所以带埋佢走」。

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