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观塘工厦赤膊男掉未熄烟头落街 网民怒轰无公德心 消息：警拘38岁汉

突发
更新时间：18:41 2026-03-28 HKT
发布时间：18:41 2026-03-28 HKT

近日有市民在社交平台发布影片，指一名赤裸上身的戴眼镜男子，于观塘冠力工业大厦一单位内吸烟，之后将未熄灭的烟头掉出窗外。多名网民怒斥男子欠缺公德心，建议事主应该报警求助，「发生宏福苑事件，仲唔生性」。消息指，警方拘捕一名38岁男子涉嫌「容许物品从建筑物堕下」，案件交由观塘警区刑事调查队第六队跟进。

影片长达13秒，从片中可见，涉事男子赤裸上身，坐在窗边吸烟，不断吞云吐雾，其间更随手将未熄灭的烟头抛出窗外，非常夸张。帖文刊登后随即引来多名网民炮轰，直斥其行为毫无公德心，又指片中单位极似住宅环境，怀疑有人将工业大厦单位擅自改成住宅用途，违反地契，「发生宏福苑事件仲唔生性」、「佢嘅行为真系好无品，害死人」、「你有地址有片100%告得入，仲要系呢啲风头火势」、「呢啲X街永远都唔知佢做紧嘅行为系威胁紧成幢楼嘅人嘅生命」、「火灾就系这样的人做成的」。

据了解，警方在3月25日发现网上流传一段片段，指有人从观塘冠力工业大厦的单位内将烟头从高空弃置到街外。观塘警区特遣队及刑事部人员接手调查，于确定涉事单位后随即展开拘捕行动，以涉嫌「容许物品从建筑物堕下」拘捕一名为38岁本地男子，男子承认控罪，被捕人现正被扣留调查。案件交由观塘警区刑事调查队第六队跟进。
 

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