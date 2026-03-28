本港联内地执法部门横澜岛搜内河船 检$9200万私烟拘4男

香港海关联同水警及内地执法部门昨日（27日）进行反走私联合行动，在香港东南面水域侦破一宗涉嫌利用内河船走私的案件，检获约2000万支怀疑私烟，估计市值约9200万元，应课税值约6800万元。



海关根据风险评估和情报分析，联同水警、内地海关缉私局、公安厅及海警于昨日凌晨在上述水域展开反走私行动。行动期间，海关人员于横澜岛对开海面发现一艘形迹可疑的内河船并随即上前截查。经检查后，海关人员从船上的两个45呎货柜内检获该批怀疑私烟。行动中，海关拘捕4名怀疑涉案男子，年龄介乎36岁至60岁。

行动中，人员检获约2000万支怀疑私烟，估计市值约9200万元，应课税值约6800万元。政府新闻处提供