有片｜屯门私家车切线撼栏撞巴士 20岁司机一度弃车逃走 终涉6宗罪落网

屯门今日（28日）早上发生撞车后司机弃车而逃事件。网上流出一段相信是事发经过的车CAM片段。片段显示，一部黑色私家车驶至杯渡路近屯门警署对开在交通灯前，本来行快线的私家车疑切线绕过中线的巴士，再驶往左线，惟突加速失控直撼左线路边铁栏后，再倒后弹撞到中线的巴士。当时行人路上一名女途人刚行至，幸有铁栏阻挡，否则私家车铲上行人路，女途人性命堪虞。

而社交平台另一影片拍得私家车撞栏后，车厢内无人，铁栏毁烂不堪，私家车车头撞毁，零件散满地，但不远处有两男一女将一名高大的四眼男截停，四眼男手执一个载了物件的胶袋。其中一男子更从后环抱该名四眼男，不让他离开，只见四眼男不断挣扎，长约数秒的片段便结束，有网民留言指四眼男挣脱成功已逃走。

网民纷纷留言，指「条栏救返个路人一命」，又称「cut 两条线啊，都唔识慢慢行睇吓有冇车嚟。」、「未有看清楚连cut两线，高速撞政府公物，差点伤及途人，可唔可以告危驾重罚佢？」

据了解，现场有3米长围栏被撞毁。警方表示，事件发生于今日早上9时22分，一辆巴士沿杯渡路东行，驶至上址时，一辆私家车切线期间失控撞向路边栏杆并反弹，其车尾再撞向巴士，司机其后逃去。警方经深入调查，其后在屯门区以涉嫌「不小心驾驶」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用汽车」、「发生意外后没有停车」、「发生意外后没有报案」及「未获授权擅自取用交通工具」拘捕20岁姓刘的私家车司机，他现正被扣留调查。