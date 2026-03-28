Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜屯门私家车切线撼栏撞巴士 20岁司机一度弃车逃走 终涉6宗罪落网

突发
更新时间：23:23 2026-03-28 HKT
发布时间：12:48 2026-03-28 HKT

屯门今日（28日）早上发生撞车后司机弃车而逃事件。网上流出一段相信是事发经过的车CAM片段。片段显示，一部黑色私家车驶至杯渡路近屯门警署对开在交通灯前，本来行快线的私家车疑切线绕过中线的巴士，再驶往左线，惟突加速失控直撼左线路边铁栏后，再倒后弹撞到中线的巴士。当时行人路上一名女途人刚行至，幸有铁栏阻挡，否则私家车铲上行人路，女途人性命堪虞。

而社交平台另一影片拍得私家车撞栏后，车厢内无人，铁栏毁烂不堪，私家车车头撞毁，零件散满地，但不远处有两男一女将一名高大的四眼男截停，四眼男手执一个载了物件的胶袋。其中一男子更从后环抱该名四眼男，不让他离开，只见四眼男不断挣扎，长约数秒的片段便结束，有网民留言指四眼男挣脱成功已逃走。

网民纷纷留言，指「条栏救返个路人一命」，又称「cut 两条线啊，都唔识慢慢行睇吓有冇车嚟。」、「未有看清楚连cut两线，高速撞政府公物，差点伤及途人，可唔可以告危驾重罚佢？」

据了解，现场有3米长围栏被撞毁。警方表示，事件发生于今日早上9时22分，一辆巴士沿杯渡路东行，驶至上址时，一辆私家车切线期间失控撞向路边栏杆并反弹，其车尾再撞向巴士，司机其后逃去。警方经深入调查，其后在屯门区以涉嫌「不小心驾驶」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用汽车」、「发生意外后没有停车」、「发生意外后没有报案」及「未获授权擅自取用交通工具」拘捕20岁姓刘的私家车司机，他现正被扣留调查。

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
5小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
5小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
10小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
7小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
钟培生与庄雅婷正式结婚 晒巨型钻石婚戒报喜 富三代娶民建联小花求婚仪式掀热话
影视圈
1小时前
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
10小时前
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
16小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
5小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT