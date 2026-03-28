有片│屯门私家车切线失控撼栏反弹再撞巴士 司机弃车途人拦截不果终逃逸
更新时间：12:48 2026-03-28 HKT
发布时间：12:48 2026-03-28 HKT
发布时间：12:48 2026-03-28 HKT
屯门今（28日）早上发生撞车后司机弃车而逃事件。网上流出一段相信是事发经过的车CAM片段。片段显示，一部黑色私家车驶至杯渡路近屯门警署对开在交通灯前，本来行快线的私家车疑切线绕过中线的巴士，再驶往左线，惟突加速失控直撼左线路边铁栏后，再倒后弹撞到中线的巴士。当时行人路上一名女途人刚行至，幸有铁栏阻挡，否则私家车铲上行人路，女途人性命堪虞。
而社交平台另一影片拍得私家车撞栏后，车厢内无人，铁栏毁烂不堪，私家车车头撞毁，零件散满地，但不远处有两男一女将一名高大的四眼男截停，四眼男手执一个载了物件的胶袋。其中一男子更从后环抱该名四眼男，不让他离开，只见四眼男不断挣扎，长约数秒的片段便结束，有网民留言指四眼男挣脱成功已逃走。
网民纷纷留言，指「条栏救返个路人一命」，又称「cut 两条线啊，都唔识慢慢行睇吓有冇车嚟。」、「未有看清楚连cut两线，高速撞政府公物，差点伤及途人，可唔可以告危驾重罚佢？」
警方表示，今日早上9时22分，屯门杯渡路一部私家车与港铁巴士相撞，3米长围栏被撞毁，司机弃车而逃，意外中无人受伤，警方正设法寻找司机下落。
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