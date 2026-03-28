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佐敦18岁仔遭债主持刀指吓追债 契妈出头报警拘恶汉

突发
更新时间：10:05 2026-03-28 HKT
发布时间：10:05 2026-03-28 HKT

今(28日)凌晨1时22分，佐敦上海街89-93号一单位，姓曾（43岁）男子疑因金钱问题，与18岁姓王青年发生争执，其间曾男持刀指吓王，王男以微信通知70岁姓胡的契妈，由她代为报警求助，警员接报到场，在曾男身上检获一把长约20厘米的生果刀，他涉嫌藏有攻击性武器被捕，现正被扣留调查。事件中无人受伤。案件交由油尖警区刑事调查队第三队跟进。

警方经调查后，王男与被捕人曾男是朋友关系。 约一年前王男向曾男借贷四万元，但王男一直没有还款，于是曾男连同一名男友人今凌晨到上址单位，向王男追债，期间曾男从身上取出一把生果刀，王男大惊，于是通知契妈报警。 经调查后，警方以涉嫌藏有攻击性武器拘捕曾男。 被捕人仍被扣查当中。

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