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珍惜生命│大坑瑞士花园40岁男子堕楼 倒卧平台昏迷送院

突发
更新时间：08:15 2026-03-28 HKT
发布时间：08:15 2026-03-28 HKT

港岛大坑发生堕楼事件。今日（28日）清晨6时12分，警方接获报案，指大坑道113号瑞士花园有人怀疑从高处堕下，倒卧在屋苑平台位置。

救援人员接报后赶抵现场，发现一名年约40岁的男子倒卧在平台上，当时已陷入昏迷。救护员即场为事主急救，随即由救护车将其送往玛丽医院抢救。

警方进入疑是事主的单位内调查，暂未发现遗书，案件初步列作「有人从高处堕下」处理。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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