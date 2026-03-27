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惩教署电脑系统遭黑客入侵  载有约6800名职员个资 署方：未有证据显示资料外泄

突发
更新时间：23:19 2026-03-27 HKT
发布时间：23:19 2026-03-27 HKT

惩教署今日（27日）公布，于三月二十四日发现署方其中一个存有惩教署人员个人资料的电脑系统被黑客非法进入，但未有证据显示相关资料外泄或被公开。

经初步调查后，惩教署相信事件涉及有黑客非法进入内部知识管理系统，继而透过该系统非法进入另一个储存有惩教署人员个人资料的电脑系统，相关资料包括姓名、性别、出生日期、学历，以及在惩教署的任职经历信息与电邮地址。事件涉及约6 800名惩教署现职及离职人员。
　　 
惩教署在事件后已即时采取行动，包括封锁该内部知识管理系统、通知用户更改密码、对署方辖下所有系统作全面检视及启动后备程序，以及要求外判服务供应商就事件展开调查。署方已即时就事件向警方报案，以及向保安局、个人资料私隐专员公署及数字政策办公室报告。
　　 
虽然未有证据显示相关资料外泄，但为审慎起见，惩教署已陆续通知所有有机会受影响的人员。若他们发现有可疑情况，应及早报警。
　　 

惩教署十分关注这宗电脑系统安全事故。署方正征询个人资料私隐专员公署及数字政策办公室的意见，以及全面检视事件和进一步加强保障个人资料的措施，以防止同类事件发生。

 

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