旺角健身室「中奖兑礼品」变强迫签约 海关拘两职员 涉擅用受害人手机碌卡

香港海关早前接获举报，指一间位于旺角的连锁健身中心有职员以中奖为由，分别诱使2名顾客前往健身中心兑换礼品，其后强迫顾客付款和签署健身合约后方能离开。他们涉嫌在销售健身服务的过程中，对顾客施加不当影响，以具威吓性的销售手法迫使顾客购买健身服务。经调查后，海关人员今日（3月27日）拘捕两名中心职员，分别为30岁男子及31岁女子，涉嫌违反《商品说明条例》，案件仍在调查中。

涉案健身中心。

涉案健身中心职员首先附近街道截停路人，以「中奖」为借口将受害人带往楼上的健身中心。职员上楼想他们提供简单检查后，便声称要核实身份或提供优惠，要求检查受害人的手机程式及信用卡资料，实则为了查看受害人的信用额度。当受害人明确表示拒绝购买时，职员会不断施压，甚至以身体阻挡出口，不准受害人离开。

其后，职员声称要为受害人免费登记会员，其间利用虚拟银行程序简便的特点，在未经受害人同意下，擅自操作受害人的手机信用卡，以便即时扣款支付大额服务合约。进而，职员更声称可以退款，并诱骗受害人签署合约，或宣称「签完名就可以走」，迫使受害人在不情愿下签署。

海关拘捕两名健身中心职员。曾志恒摄

海关版权及商标调查科不良营商手法调查课第二组指挥官庄启成表示，案中两名受害人均为在职人士，分别损失2万及17万元。海关形容相关手法卑劣，定必会果断执法。涉案健身中心在全港有8间分店，遍布港九新界，至于其他分店有否涉案，海关表示仍在调查。

海关提醒商户必须遵守《条例》的规定，而消费者则应光顾信誉良好的商户。消费者在购买服务前，不应轻易地将身份证或信用卡交予销售人员。如未清楚了解服务的内容和价钱，或不欲购买有关服务时，应坚决拒绝签署任何销售文件。

海关拘捕两名健身中心职员。曾志恒摄

根据《条例》，任何商户使用骚扰、威迫手段或施加不当影响，因而限制或损害消费者在选择及行为方面的自由，以致消费者作出交易决定，即触犯《条例》中具威吓性的营业行为的罪行，一经定罪，最高可被判罚款五十万元及监禁五年。海关强调，一直非常重视保障消费者的权益，绝不容忍健身中心的不良营商手法，并将继续予以严厉打击。

海关版权及商标调查科不良营商手法调查课第二组指挥官庄启成。