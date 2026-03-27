东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内救出触电受伤男子送院

港铁今日（3月27日）下午4时52分有人进入路轨范围，东铁线旺角东至大围站于收工时间一度暂停服务约3小时，大批出行乘客受影响。事故初步涉及由九龙塘站前往大围站途中一架东铁线列车，车尾驾驶室的紧急出口斜道被打开。

下午5时半左右，港铁人员于路轨范围搜寻，网上图片显示亦有消防及警方人员随同。消息指，人员于毕架山隧道内近九龙塘站出口位置寻获一男子，他触电受伤，仍有反应。至下午6时许，伤者被救出隧道，送伊利沙伯医院救治。目前事发原因仍在调查。

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港铁表示，今日下午约4时35分，一列东铁线列车由九龙塘站驶往大围站期间，有人闯入车尾驾驶室并推开紧急出口斜道，列车的安全防护设计让列车即时停下，并向车长发出警报，车长亦收到乘客的报告，随即按既定安全程序处理。

期间，东铁线来往旺角东至大围站的列车服务需要暂停，以便港铁、警方及消防人员进入路轨搜寻该人士。救援人员其后在该路段的隧道范围寻获一名伤者，并将他带回车站及送院治理。

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