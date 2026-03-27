东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
更新时间：18:04 2026-03-27 HKT
发布时间：16:53 2026-03-27 HKT
发布时间：16:53 2026-03-27 HKT
港铁官网今日（3月27日）下午4时52分表示，由于有人进入路轨范围，东铁线九龙塘站附近列车服务暂停。受事故影响，旺角东至大围站于收工时间暂停服务，大批出行乘客受影响。港铁初步资料显示，一架东铁线列车，由九龙塘站前往大围站途中，车尾驾驶室的紧急出口斜道被打开，导致意外。
至下午6时39分，港铁表示进入路轨范围人士已被救援人员带回车站范围，港铁人员会在确认相关路段可安全行车之后，陆续恢复东铁线的列车服务。
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最新车务安排（截至下午6时39分）
东铁线来往旺角东至大围站暂停服务。东铁线其他路段维持服务，班次调整如下：
- 来往金钟至旺角东站 8 分钟一班车
- 来往大围至罗湖站 8 分钟一班车
- 来往大埔墟至落马洲站 12 分钟一班车
港铁正安排免费接驳巴士，行驶九龙塘至大围站，呼吁乘客为行程预留充裕时间，并考虑使用其他铁路线或其他交通工具。
城巴因应东铁线服务受阻，现正加强79号线服务，便利乘客于下午繁忙时间往返大围、沙田市中心及大埔。乘客可透过城巴手机应用程式及网页输入路线编号，以获取最新资讯。
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