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机场「容易飞e-道」全自助过关 轻松方便

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更新时间：15:30 2026-03-27 HKT
发布时间：15:30 2026-03-27 HKT

复活节假期将至，旅行后乘坐飞机返港，想快一步，轻松过关就必须用香港国际机场推出的「容易飞e-道」服务。机场有10条「容易飞e-道」推出5个月已经有超过46万人用过。

入境时只需透过容貌识别技术，全自助过关，不用出示旅行证件或者手机二维码，全程仅需7秒，就算两手拿着行李及手信，都无阻过关。

11岁或以上的香港居民只要离港时，用以下其中一样证件使用机管局的「登机易」服务之后，使用相同证件经机场返香港，就可以在入境时用「容易飞e-道」。

1、特区护照
2、签证身份书
3、港澳居民来往内地通行证（惯称”回乡证”）；或港澳居民来往内地通行证（非中国籍）

 

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