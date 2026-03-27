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有片│深水埗鸭寮街男子持刀游荡 途人零反应 警拘38岁男子涉藏武器

突发
更新时间：12:56 2026-03-27 HKT
发布时间：12:56 2026-03-27 HKT

社交平台Threads有网民上载一条影片，指昨（26日)晚上在深水埗鸭寮街发现一名男子持刀游荡，大摇大摆周围行，但其他途人完全无反应，持刀男其后混在人群中继续行逛，片主表示已报警，并提醒「大家出街都要小心啲注意周围！」警方表示接报后，拘捕一名38岁男子涉「藏有攻击性武器」。

片中可见，一名戴帽穿黑色背心、白底花短裤的男子，右手持有一把生果刀，在人流众多的鸭寮街闲逛，他右手持刀，左手持胶袋，看似无聊地游走，但旁边人流不绝，却没有人察觉，不少人与他擦身而过，一旦他有所动作，后果难以想像。

片主表示，「见到佢大摇大摆拎住把生果刀周围行，揈吓揈吓，完全冇人留意到，即刻回想返荷里活𠮶单嘢，心都离一离。」有网民附和称「点解当时附近啲人完全冇反应？？危机意识系零！照常规无视继续行埋去?周街乱斩人事件喺香港发生咗唔止一次，近年有钻石山荷里活广场同屯门市广场。」亦有网民直言「一阵真系斩人就PＫ，啲人可以无动于衷」。网民都力赞片主醒目报警，是正确的做法。

警方表示，昨（26日)晚上11时56分，警方接获报案，指一名男子在深水埗站C出口近鸭寮街持刀，深感可疑。警员接报到场，在该名男子身上检获一把24厘米长的生果刀，将他制服，以「藏有攻击性武器」拘捕该名38岁男子，案件交由深水埗刑事调查队跟进调查。 

 

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