首届耆乐警讯防骗话剧决赛 让老友记辨识骗案手法勿堕骗局

「第一届耆乐警讯防骗话剧决赛」昨日（26日）于东九文化中心举行，由警务处公共关系部举办，旨在以生动有趣的话剧形式提升公众防骗意识。六支决赛队伍施展浑身解数，展开激烈角逐，最终由元朗警区、油尖警区及荃湾警区分别夺得冠、亚及季军。

为加强演出效果，参赛队伍于赛前特别接受香港话剧团的专业指导，学习剧本创作及舞台表演技巧。各队成员亲自撰写剧本、设计服装及制作道具，充分展现创意与凝聚力。无论在剧情构思或舞台效果方面，均表现出极高水准。

决赛的颁奖嘉宾包括新界南总区指挥官暨耆乐警讯中央咨询委员会主席张惠华、耆乐警讯中央咨询委员会委员吴守基、林怀荣博士及张家豪。

主席致辞时表示，防骗话剧比赛让老友记透过角色扮演与情景重现，从中学习辨识各类骗案手法，教育公众共同防范骗案，携手建设更安全的社区。

耆乐警讯计划于二零一四年二月成立，宗旨是「耆乐精神 助己助人」，年满五十五岁人士即可参加。警队希望透过此计划提供一个让长者与警方定期接触的有效平台，加强双方沟通，提高长者的防罪意识及对社区的归属感。在「PALS@SPC」新品牌下，耆乐警讯活动以「助人」、「防罪」、「助己」及「安全」四大主题为核心，让长者尽展所长，活出精彩人生。